В России изменятся правила хранения оружия

СУХУМ, 20 окт — Sputnik. Росгвардия намерена ввести обязательное уведомление граждами территориальных органов о хранении оружия по месту пребывания. Проект соответствующего документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передает РИА Новости.

© Sputnik / Томас Тхайцук Оборот оружия по-абхазски

Как следует из пояснительной записки, если владельцы оружия берут его с собой в поездки больше чем на трое суток, то они в течение трех рабочих дней обязаны сообщить в Росгвардию о своем фактическом месте нахождения.

Эта мера должна огарантировать контроль за оборотом оружия в местах его временного хранения, подчеркивается в документе.

Частью проекта стали положения, разрешающие перевозить оружие воздушным транспортом без получения позволения от Росгвардии. Более того, граждане смогут передавать оружие сотрудникам подразделений транспортной безопасности для перевозки самолетом.

Проблемы с оборотом оружия

На этой неделе в Ростове-на-Дону состоялось совещание, посвященное законодательному регулированию оборота оружия. Как заявил заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин, за 2016-2017 годы в России зарегистрировано более 25 тысяч нарушений в сфере оборота оружия и боеприпасов. Правоохранители привлекли к ответственности более четырех тысяч человек, возбудили 13 уголовных дел.

По словам председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктора Бондарева, незаконный оборот оружия является серьезной угрозой безопасности и остается одним из главных катализаторов насильственной преступности.

Оружие попадает на теневой рынок от криминальных структур или из регионов, где велись активные боевые действия во время Великой Отечественной войны или других конфликтов.

Бондарев также отметил, что о недоработке законодательства, регулирующего оборот оружия, свидетельствует, в частности, значительное число преступлений, совершенное с использованием оружия, находящегося в легальном обороте. По мнению сенатора, все это требует совершенствования межведомственного взаимодействия подразделений МВД, Росгвардии, Вооруженных сил, ФСБ и других воинских формирований и органов.