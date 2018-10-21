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Падение в цирке во время фестиваля-конкурс Под сводом старого шатра

Зритель снял падение воздушной гимнастки в цирке в Новокузнецке

© скриншот: YouTube/Alexnkz1
Новости
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Гимнастка из коллектива "Ромашка" из Красноярска выполняла акробатический номер на полотнах, однако сорвалась и упала на арену.

СУХУМ, 20 окт — Sputnik. В Сети появилось видео падения воздушной гимнастки с высоты на арену цирка в Новокузнецке, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в субботу во время Всероссийского фестиваля-конкурса циркового искусства "Под сводом старого шатра".

После оказания первой медицинской помощи девушку госпитализировали в Городскую клиническую больницу №29, она находится под наблюдением врачей.

Как сообщил зрителям руководитель циркового коллектива "Ромашка" Павел Армянинов, гимнастка получила перелом руки.

"Я только что из больницы. Самое главное, что позвоночник и спина в порядке, все нормально", — сказал он, извинившись за инцидент.

Теги:
цирк, падение, Россия


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