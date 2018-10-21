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Учения по огневой подготовке Народной милиции ЛНР

Украинские военные подводят танки и БМП к линии соприкосновения на Донбассе

© Sputnik / Стрингер
Новости
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Два танка и пять БМП-1 прибыло в район населенного пункта Крымское в зоне ответственности 10 отдельной горно-штурмовой бригады 20 октября.

СУХУМ, 21 окт — Sputnik. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочкозаявил, что украинские силовики подводят танки и БМП к линии соприкосновения в Донбассе в районе населенного пункта Крымское, передает РИА Новости.

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"Несмотря на уменьшение количества обстрелов, украинская власть продолжает наращивать свои силы и средства вблизи линии боевого соприкосновения, показывая тем самым всему мировому сообществу свое нежелание решать конфликт на Донбассе мирным путем", — рассказал Марочко в воскресенье.

Он уточнил, что, по данным Народной милиции, 20 октября в район населенного пункта Крымское в зоне ответственности 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ прибыло два танка и пять БМП-1. 

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По его словам, представители Народной Милиции нацелены на решение конфликта на Донбассе мирным путем, но в случаи обострения, они оставляют за собой право решительными действиями освободить захваченные территории.

Минские соглашения
© Sputnik /
Минские соглашения

 

Теги:
столкновения, Вооруженные силы Украины, Украина


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