Украинские военные подводят танки и БМП к линии соприкосновения на Донбассе

Два танка и пять БМП-1 прибыло в район населенного пункта Крымское в зоне ответственности 10 отдельной горно-штурмовой бригады 20 октября.

СУХУМ, 21 окт — Sputnik. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочкозаявил, что украинские силовики подводят танки и БМП к линии соприкосновения в Донбассе в районе населенного пункта Крымское, передает РИА Новости. © Sputnik / Игорь Чекачков Украина утратила 40% всех боеприпасов из-за пожаров на складах

"Несмотря на уменьшение количества обстрелов, украинская власть продолжает наращивать свои силы и средства вблизи линии боевого соприкосновения, показывая тем самым всему мировому сообществу свое нежелание решать конфликт на Донбассе мирным путем", — рассказал Марочко в воскресенье.

Он уточнил, что, по данным Народной милиции, 20 октября в район населенного пункта Крымское в зоне ответственности 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ прибыло два танка и пять БМП-1.

Украинская армия обстреляла российских журналистов в Донбассе>>

По его словам, представители Народной Милиции нацелены на решение конфликта на Донбассе мирным путем, но в случаи обострения, они оставляют за собой право решительными действиями освободить захваченные территории.