Полицейские жестоко избили 14-летнюю девочку в Майами

Семья задержанной 14 летней девочки наняла адвоката, и будет настаивать на наказании полицейских за превышение полномочий.

СУХУМ, 21 окт — Sputnik. Сотрудники полиции Корал Спрингс в Майами избили 14-летнюю темнокожую девочку вблизи одного из торговых центров, сообщает РИА Новости со ссылкой на Miami New Times.

Комментируя инцидент, в местном полицейском департаменте заявили, что полицейские приехали по вызову от службы безопасности торгового центра — там пожаловались на группу "распущенных детей", которые дрались между собой и нарушали порядок.

Когда их вывели из здания, сотрудники полиции выехали по другому вызову, и дети снова вернулись в молл. Затем одного из их компании задержали, после чего попавшая на видео девочка "повела себя агрессивно". Полицейские попытались ее задержать, однако та якобы оказала сопротивление.

"Из-за агрессивного поведения девочки офицеры повалили ее на землю, пытаясь освободить сжатые кулаки, чтобы надеть наручники. После того, как это удалось сделать, девочка ударила одного из полицейских", — говорится в заявлении правоохранительных органов Корал Спрингс.

На опубликованном в Сети видео заметно, как полицейские бьют задержанную по ребрам. При этом, судя по кадрам, девочка не была вооружена и не представляла для правоохранителей особой опасности.