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Военнослужащие ЮВО на этапе боевой стрельбы в горах Абхазии израсходовали 25 тысяч боеприпасов

Личный состав поднят по тревоге: началась проверка на российской военной базе в Абхазии

© Фото : Пресс-служба ЮВО
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Проверку осуществляют офицеры вышестоящего штаба ЮВО, которые оценят профессиональные знания военнослужащих, полученные за истекший учебный год.

СУХУМ, 22 окт — Sрutnik. Годовая итоговая проверка стартовала на российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии, сообщает РИА Новости.

"Проверка началась с подъема всего личного состава соединения по тревоге. После чего ряд подразделений на штатной технике совершили 200-километровые марши на полигоны "Цабал" и "Нагвалоу"", — сказал начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

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На полигонах военнослужащие сдадут экзамены по выполнению упражнений контрольных стрельб из различного штатного вооружения — ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, автоматов АК-74, орудий бронетранспортеров БТР-82АМ, 120-миллимтеровых минометов, а также 122-миллиметровых артиллерийских гаубиц Д-30.

В ходе выполнения боевых стрельб ведение огня будет производиться по целям, имитирующим легкобронированную технику, живую силу и укрепления условного противника на расстояниях от 100 до 10 тысяч метров. Также в ходе мероприятий механики-водители и водители выполнят упражнения по вождению военной техники на труднопроходимой местности с преодолением различных препятствий.

Всего в мероприятиях задействовано более двух тысяч военнослужащих, свыше 500 единиц военной техники, в том числе современные танки Т-72Б3 и бронеавтомобили "Тигр".



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