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Макака сидит на освященных идолах змей во время индуистского фестиваля Наг Панчами, внутри храма на окраине Бенгалуру

Макаки-резус терроризируют жителей индийского города Тикри

© REUTERS / Abhishek N. Chinnappa
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Согласно индийским обычаям и традициям, обезьяны считаются в стране священными животными и находятся под охраной властей.

СУХУМ, 22 окт — Sputnik. 72-летний житель города Тикри в индийском штате Уттар-Прадеш был насмерть забит группой обезьян, которые закидали его кирпичами, сидя на дереве, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times of India.

Мужчина собирал валежник, когда обезьяны начали кидать в него с верхушки дерева кирпичи, собранные неподалеку в разрушенном здании. Позже пострадавший скончался в больнице от многочисленных травм головы и груди.

Семья погибшего обратилась в полицию, но там сочли инцидент несчастным случаем.

По словам местных жителей, обезьяны превратили их жизнь в "ад". В целом, подобные смертельные нападения происходят повсеместно по всей стране, причем, по мнению экспертов, виноват в этих инцидентах определенный вид обезьян — макак-резус.



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