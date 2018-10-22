Макаки-резус терроризируют жителей индийского города Тикри

Согласно индийским обычаям и традициям, обезьяны считаются в стране священными животными и находятся под охраной властей.

СУХУМ, 22 окт — Sputnik. 72-летний житель города Тикри в индийском штате Уттар-Прадеш был насмерть забит группой обезьян, которые закидали его кирпичами, сидя на дереве, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times of India.

Мужчина собирал валежник, когда обезьяны начали кидать в него с верхушки дерева кирпичи, собранные неподалеку в разрушенном здании. Позже пострадавший скончался в больнице от многочисленных травм головы и груди.

Семья погибшего обратилась в полицию, но там сочли инцидент несчастным случаем.

По словам местных жителей, обезьяны превратили их жизнь в "ад". В целом, подобные смертельные нападения происходят повсеместно по всей стране, причем, по мнению экспертов, виноват в этих инцидентах определенный вид обезьян — макак-резус.