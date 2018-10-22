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Спасская башня Московского Кремля

Встреча Патрушева и Болтона началась в Москве

© Sputnik / Виталий Белоусов
Новости
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В ходе своего визита в Москву помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным, а перед этим встретится с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и главой МИД Сергеем Лавровым.

СУХУМ, 22 окт — Sputnik. Патрушев и Болтон обсудят актуальные вопросы двусторонних российско-американских отношений, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря аппарата СБ РФ Евгения Аношина.

Здание Капитолия США в Вашингтоне
CC BY 2.0 / Jason Ippolito / US Capital
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Ожидается, что Российская сторона рассчитывает получить от Болтона объяснения о дальнейших шагах США по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из договора о РСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения.



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