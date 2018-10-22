Встреча Патрушева и Болтона началась в Москве

СУХУМ, 22 окт — Sputnik. Патрушев и Болтон обсудят актуальные вопросы двусторонних российско-американских отношений, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря аппарата СБ РФ Евгения Аношина.
Ожидается, что Российская сторона рассчитывает получить от Болтона объяснения о дальнейших шагах США по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из договора о РСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения.