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Panorama di Roma, Italia.

Улицы и метро в Риме затопило во время дождя с градом

© Sputnik / Alexander Vilf
Новости
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На столицу Италии в воскресенье обрушился сильнейший дождь с градом.

СУХУМ, 22 окт — Sputnik. Дороги в центре Рима и несколько станций метро затопило из-за сильного дождя, который начался вечером в воскресенье, сообщает РИА Новости.

Многие автомобилисты оказались заблокированы в своих машинах из-за подтоплений, а в ряде мест выпал град размером с мячик для настольного тенниса.

Вода проникла внутрь и одного из исторических соборов Рима. Ее уровень в базилике Святого Себастьяна (Сан-Себастьяно-фуори-ле-Мура – за городскими стенами) поднялся почти до полуметра.

Мэр столицы Вирджиния Раджи принесла извинения жителям Рима за неприятности, которые доставила непогода.

"Этой ночью на Рим обрушилась мощная гроза с сильным градом, которая вызвала сильные подтопления в ряде кварталов столицы, особенно на востоке. На помощь пришли волонтеры, пожарные, сотрудники гражданской обороны, полиция и дорожные службы… Мы извиняемся за неудобства", — написала Раджи в своем Facebook.

Утром в понедельник движение подземки было возобновлено.



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