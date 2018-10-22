Улицы и метро в Риме затопило во время дождя с градом

На столицу Италии в воскресенье обрушился сильнейший дождь с градом.

СУХУМ, 22 окт — Sputnik. Дороги в центре Рима и несколько станций метро затопило из-за сильного дождя, который начался вечером в воскресенье, сообщает РИА Новости.

Major hailstorm runoff going underground. Ever seen or experienced anything like this? Rome, Italy yesterday, October 21. Report: Meteo Lazio pic.twitter.com/eoWmDGrqDZ — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 22 октября 2018 г.

Многие автомобилисты оказались заблокированы в своих машинах из-за подтоплений, а в ряде мест выпал град размером с мячик для настольного тенниса.

Major hailstorm in Rome, Italy tonight, Oct 21! Bad idea to drive in this. Report: Arianna Sasso pic.twitter.com/ZOMLWXe6fA — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 21 октября 2018 г.

Вода проникла внутрь и одного из исторических соборов Рима. Ее уровень в базилике Святого Себастьяна (Сан-Себастьяно-фуори-ле-Мура – за городскими стенами) поднялся почти до полуметра.

Мэр столицы Вирджиния Раджи принесла извинения жителям Рима за неприятности, которые доставила непогода.

"Этой ночью на Рим обрушилась мощная гроза с сильным градом, которая вызвала сильные подтопления в ряде кварталов столицы, особенно на востоке. На помощь пришли волонтеры, пожарные, сотрудники гражданской обороны, полиция и дорожные службы… Мы извиняемся за неудобства", — написала Раджи в своем Facebook.

Утром в понедельник движение подземки было возобновлено.