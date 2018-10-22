Главное упустили: Песков разъяснил слова Путина о ядерном ударе

СУХУМ, 22 окт — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что имел в виду Владимир Путин, говоря о возможности ядерного удара, сообщает РИА Новости.

"Там речь шла не о рае, главным образом, и не о том, кто куда попадет. А речь шла о том, и это главное, многие пропустили, о том, что на доктринальном уровне Россия не оставляет за собой право превентивного удара. То есть у нас в доктрине право на первый удар не зафиксировано. Мы не считаем себя вправе наносить первый удар", — сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что концепция ядерной доктрины России предполагает два варианта нанесения ядерного удара: если на Россию нападут с использованием ядерного оружия, и если "нападут так, что само существование нашего государства окажется под угрозой".

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Выступая на прошлой неделе на заседании дискуссионного клуба "Валдай", Путин подчеркнул, что применение ядерного оружия равноценно всемирной катастрофе и Москва не может быть ее инициатором, поскольку концепция не содержит превентивного удара.