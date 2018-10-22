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Пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе

Власти Владикавказа потребовали закрыть завод "Электроцинк"

МЧС РФ
Новости
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В мэрии Владикавказа потребовали закрыть завод цветной металлургии "Элетроцинк", где в ночь на воскресенье произошел крупный пожар.

СУХУМ, 22 окт — Sputnik.  Мэр Владикавказа Махарбек Хадарцев заявил о необходимости закрытия завода "Электроцинк". По его мнению, предприятие наносит вред местному населению, сообщает РИА Новости.

Пожар на Электроцинке
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В своем аккаунте в соцсети Instagram Хадарцев обратился к руководству завода с требованием закрыть его, отметив при этом что близость предприятия ведет к болезням и даже смертям людей.

"Никакие модернизации, никакие частичные улучшения производственного процесса не в силах изменить главного — завод "Электроцинк" губит здоровье жителей Владикавказа", — написал глава администрации столицы Северной Осетии. 

Вредоносным назвал предприятие и депутат Парламента Северной Осетии, главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев. Он сообщил, что "вопрос о необходимости закрытия этого завода будет поставлен перед депутатами на парламентских слушаниях".

ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. В ночь на 21 октября на заводе вспыхнул мощный пожар, площадь которого составила 4,5 тысячи квадратных метров. К обеду следующего дня огонь был локализован и полностью ликвидирован. При ликвидации огня погиб один пожарный, еще двое пострадали.

Работа завода после происшествия приостановлена, решение о возобновлении его работы будет принимать руководство "УГМК-Холдинга", в который входит предприятие.

Теги:
заводы, металлургия, пожар, Электроцинк


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