В Южной Осетии задержали четырех граждан Грузии, в том числе двух священников

СУХУМ, 22 окт — Sputnik. Югоосетинские пограничники задержали за незаконное пересечение государственной границы четырех граждан Грузии, в том числе двух священников, в окрестностях населенных пунктов Балата и Ахмадз Ленингорского района, сообщает Sputnik Южная Осетия.
Двое задержанных оказались священниками из Тбилиси — Гурам Лобджанидзе и Джозеф Тетелошвили.
"В связи с тем, что Лобджанидзе и Тетелошвили являются священнослужителями, Погранслужба КГБ РЮО, исходя из гуманных соображений, приняла решение передать их грузинской стороне без штрафных санкций", — пояснили в КГБ.
В отношении двоих задержанных — жителей села Оками Георгия Шаманаури и Ясона Шукакидзе ведется разбирательство, добавили в пресс-службе комитета.