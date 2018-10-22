В Южной Осетии задержали четырех граждан Грузии, в том числе двух священников

Священники были переданы грузинской стороне без привлечения к административной ответственности в виде штрафа за незаконное пересечение границы.

СУХУМ, 22 окт — Sputnik. Югоосетинские пограничники задержали за незаконное пересечение государственной границы четырех граждан Грузии, в том числе двух священников, в окрестностях населенных пунктов Балата и Ахмадз Ленингорского района, сообщает Sputnik Южная Осетия.

Двое задержанных оказались священниками из Тбилиси — Гурам Лобджанидзе и Джозеф Тетелошвили.

"В связи с тем, что Лобджанидзе и Тетелошвили являются священнослужителями, Погранслужба КГБ РЮО, исходя из гуманных соображений, приняла решение передать их грузинской стороне без штрафных санкций", — пояснили в КГБ.

В отношении двоих задержанных — жителей села Оками Георгия Шаманаури и Ясона Шукакидзе ведется разбирательство, добавили в пресс-службе комитета.