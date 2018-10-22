Отказавшимся от смартфона постояльцам отеля в США дадут скидку

Экспериментальный подход избавления от гаджет-зависимости придумали управляющие одного из отелей в США.

СУХУМ, 22 окт — Sputnik. При заселении в отель в Нью-Йорке постояльцам будут предлагать поучаствовать в акции Digital Detox, которая представляет собой отказ от всех гаджетов на время нахождения в номере, взамен отель предлагает десятипроцентную скидку, сообщает РИА Новости.

Гости, которые хотят быть в курсе событий будут получать печатную прессу. Так же постояльцам для полезного времяпрепровождения предлагают сеансы медитации.

Проект Digital Detox подразумевает ограничение времени пребывания в интернете с целью избавления от гаджет-зависимости.