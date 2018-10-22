Голосование по изменению конституции Македонии прошло при нарушении закона

Депутаты парламента Македонии поздно вечером в пятницу большинством в 80 голосов из 120 поддержали внесение изменений в конституцию по договору с Грецией о переименовании страны ради вступления в НАТО и ЕС.

СУХУМ, 22 окт — Sputnik. Голосование в Македонии по внесению изменений в конституцию для смены названия и вступления в НАТО прошло при нарушении всех норм, заявили в понедельник в МИД России, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Витвицкий США хотят втянуть Македонию в НАТО любой ценой

Отмечается, что восемь голосов, которых не хватало для получения квалифицированного большинства, "были обеспечены путем шантажа, угроз и подкупа оппозиционных депутатов".

"Трое из них — по чистой случайности — именно в этот день были освобождены из-под ареста, еще двоим, проходившим по делам спецпрокуратуры, обещана свобода, остальным в обмен на "правильное голосование" сделаны коррупционные финансовые предложения. Парламентариев запирали в кабинетах, изымали у них мобильные телефоны — очевидно, в духе европейской демократической практики. Примечательно, что посол США находился в здании парламента вплоть до окончания заседания, что не оставляет сомнений в том, кто руководил этим процессом", — заявили в МИД РФ.

Поправки к главному документу республики предполагают добавление слова "Северная" перед названием "Македония" во всем тексте, изменение преамбулы конституции, гарантии неизменности границ и территориальной целостности и меры для поддержки диаспоры за границей. Это предусмотрено подписанным с Грецией Преспанским соглашением и является необходимым условием для вступления бывшей югославской республики в НАТО и ЕС.

Под конституционным названием "Республика Македония" страну признают порядка 140 государств, из-за позиции Греции в международные организации она входит под названием "Бывшая югославская республика Македония".

Греция в 2008 году заблокировала вступление Скопье в НАТО, заявив, что не допустит этого под нынешним названием страны, которое совпадает с названием исторической области Греции. В июне 2018 года Афины и Скопье подписали соглашение, по которому страна получит новое название — "Республика Северная Македония", внесет изменения в конституцию, а Греция поддержит ее вступление в Евросоюз и НАТО.