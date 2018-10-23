ВТБ и Сбербанк могут создать региональную авиакомпанию

Инвестиции в региональную компанию составят не менее одного миллиарда долларов.

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. ВТБ и Сбербанк планируют создание региональной компании на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщает РИА Новости. © Sputnik / Нина Зотина Российские авиакомпании могут прекратить свою работу

На данный момент разрабатывается бизнес-план по созданию региональной авиакомпании с нуля или на базе одной из действующих авиакомпаний, который планируют завершить до конца года.

Глава ВТБ Андрей Костин отметил, что идея принадлежит главе Сбербанка Герману Грефу.

"Мы наняли консультантов вместе со Сбербанком, мы ищем операторов для проекта. Пока работаем над концепцией, ничего правительству пока не предлагали", — рассказал Костин.

Привлекать к проекту другие банки не планируется. Также уточняется, что "Аэрофлот" от участия в нем отказался.

Региональной называется авиакомпания, которая осуществляет авиаперевозки на вторичных рынках с использованием региональных воздушных судов.