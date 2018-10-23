Медведев рассказал, кого коснутся санкции против Украины

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. Контрсанкции против Украины коснутся тех, кто наносит вред интересам России, как физических, так и юридических лиц, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"В то же время, естественно, ни указ, ни постановление правительства не будут распространяться на украинцев в целом, это абсолютно неприемлемо… Что касается физических и юридических лиц, эти списки готовятся. Если говорить о физических лицах, то, по всей вероятности, это будут сотни людей, которые своими действиями причиняли вред интересам нашей страны. Там и представители бизнеса, и другие люди", — отметил Медведев.

Медведев отметил, что одной из ограничительных мер станет запрет поставок в Россию определенных категорий товаров, произведенных на Украине.

"Может быть, об этом не особенно принято говорить, во всяком случае, наши украинские коллеги это не особенно подчеркивают, но вообще-то товарооборот Украины с Россией весьма значительный. Речь идет о, естественно, миллиардах рублей, и для Украины этот товарооборот является одним из самых насыщенных", — добавил он.

Премьер подчеркнул, что правительство подготовит предложения в кратчайший срок.