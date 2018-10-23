Британский турист умер в Египте, а на родину вернулся без внутренних органов

Турист из Великобритании Дэвид Хамфрис играл с внуками в бассейне египетского отеля, когда внезапно потерял сознание, так и не придя в себя.

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. Тело 62-летнего Дэвид Хамфриса доставили в Великобритании и при повторном вскрытии обнаружили, что у него отсутствует основная часть органов, сообщает РИА Новости. © AFP 2018 / CHRIS J RATCLIFFE Турист проглотил кольцо за 35 тысяч евро в турецком магазине

Англичанин Девид Хамфрис отдыхал в Египте со своей семьей. Он начал жаловаться на боли в груди, его направили в больницу, где ему выписали антибиотики. Через пару дней после этого и произошло несчастье.

Когда тело скончавшегося привезли в больницу, его семья не хотела производить вскрытия, но врачи уговорили их, убедив в необходимости проведения процедуры для расследования.

Обследование трупа уже в Великобритании показало, что у него отсутствуют сердце, почки и часть печени. В связи с этим СМИ Британии подозревают врачей Египта в краже органов. Но египетская государственная информационная служба заявляет о необоснованности обвинения.

Отмечается, что только в этом году Каирский суд осудил за аналогичные преступления 37 человек.