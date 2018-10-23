Медики смогут распознать любую инфекцию по капле крови или слюны

В последние годы перед медиками все шире и острее становится проблема появления так называемых "супер-бактерий" – микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков.

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. Ученые из США создали тест на инфекции, который позволит находить следы всех 307 известных бактериальных патогенов и все их особо опасные разновидности в капле крови или слюны, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал mBio.

"Когда наша разработка будет одобрена, она позволит врачам быстро и очень точно искать следы всех известных патогенных микробов, в том числе и "виновников" заражения крови, одной из трех ведущих причин смерти в США. Наша технология в тысячу раз более чувствительна, чем традиционные методики "слепого" тестирования", — заявила Орхид Алликок (Orchid Allicock) из Колумбийского университета в Нью-Йорке (США).

Последнее время микробы часто вырабатывают иммунитет к антибиотикам не поодиночке, а "коллективно", обмениваясь подобранными секретами.

Алликок и ее коллеги решили эту проблему, создав "универсальный" тест на инфекции, позволяющий очень быстро определять тип инфекции и подбирать к ней антибиотик, к которому она еще не успела выработать иммунитет. Он представляет собой набор из четырех миллионов магнитных наночастиц, способных распознавать и вылавливать уникальные обрывки генома всех патогенных бактерий благодаря небольшим фрагментам ДНК, присоединенным к ним.

Если такие частицы погрузить в образец крови или слюны, то тогда они "приклеятся" к обрывкам генома этих микробов, что позволит выловить и разделить их, используя мощный магнит. После этого ученые могут размножить эти обрывки ДНК, используя особые ферменты, и "прочитать" их при помощи секвенатора ДНК.

Как надеются ученые, в ближайшее время им удастся создать аналогичный набор меток для болезнетворных грибков и вирусов.