Стало известно, когда встретятся Путин и Трамп

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом в ходе своего визита в Париж 11 ноября, сообщает РИА Новости.
"Это будет нормальная двусторонняя встреча", — отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, на переговорах будут присутствовать члены делегаций двух стран.
Ушаков добавил, что на встрече с Болтоном также обсудили вопросы дальнейших контактов на высшем уровне, отметив, что конкретная договоренность пока только одна.