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Владимир Путин и Дональд Трамп на саммте АТЭС во Вьетнаме

Стало известно, когда встретятся Путин и Трамп

REUTERS/Jorge Silva
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Владимир Путин подтвердил дату и место предстоящих переговоров на встрече с помощником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном.

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом в ходе своего визита в Париж 11 ноября, сообщает РИА Новости.

"Это будет нормальная двусторонняя встреча", — отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, на переговорах будут присутствовать члены делегаций двух стран.

Ушаков добавил, что на встрече с Болтоном также обсудили вопросы дальнейших контактов на высшем уровне, отметив, что конкретная договоренность пока только одна.

 

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