Эскалатор в римском метро обрушился вместе с людьми: есть пострадавшие

В числе пострадавших около 30 болельщиков ЦСК, которые направлялись на Олимпийский стадион, где пройдет матч Лиги чемпионов между ЦСК и итальянской "Ромой".

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. Эскалатор на одной из станций метро в Риме, расположенной недалеко от Олимпийского стадиона, обрушился во время движения. Пострадали около 30 человек, большинство из них болельщики ЦСК, сообшает РИА Новости.

"Нам поступила информация о 30 пострадавших, из них семерых унесли на носилках, они в тяжелом состоянии, пятеро находятся в состоянии средней тяжести, 18 вышли со станции сами, получив легкие повреждения", — сказал представитель дипмиссии в Италии.

По версии местных СМИ, российские фанаты находились в нетрезвом состоянии и начали прыгать на эскалаторе.

Матч ЦСКА — "Рома" состоится в 22.00 мск на Олимпийском стадионе Рима.