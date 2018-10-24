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Рюмки водки

Составлен рейтинг самых пьющих городов России

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Ранее The Global Times опубликовал рейтинг стран с самой высокой смертностью населения от алкогольных напитков, в котором Россия замыкает первую тройку.

СУХУМ, 24 окт —  Sputnik. Из результатов исследования, которое провело в октябре 2018 года маркетинговое агентство Zoom Market, следует, что cамым пьющим российским городом является Саратов, передает РИА Новости.

Алкоголизм
CC0 / jarmoluk
Не угадаете: названа страна с самой высокой смертностью из-за алкоголя

Второе место занял город Ханты-Мансийск, третье — Пермь.

В первую десятку списка также вошли такие города, как Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск и Новокузнецк.

Санкт-Петербург находится в рейтинге на одиннадцатом месте, Москва — на 16-м.

Агентство опросило 3 250 человек в возрасте от 19 до 73 лет из 25 городов России. Им задали три вопроса: "Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)?"

Теги:
рейтинг, алкоголь, Россия


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