Составлен рейтинг самых пьющих городов России

Ранее The Global Times опубликовал рейтинг стран с самой высокой смертностью населения от алкогольных напитков, в котором Россия замыкает первую тройку.

СУХУМ, 24 окт — Sputnik. Из результатов исследования, которое провело в октябре 2018 года маркетинговое агентство Zoom Market, следует, что cамым пьющим российским городом является Саратов, передает РИА Новости.

Второе место занял город Ханты-Мансийск, третье — Пермь.

В первую десятку списка также вошли такие города, как Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск и Новокузнецк.

Санкт-Петербург находится в рейтинге на одиннадцатом месте, Москва — на 16-м.

Агентство опросило 3 250 человек в возрасте от 19 до 73 лет из 25 городов России. Им задали три вопроса: "Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)?"