Составлен рейтинг самых пьющих городов России

СУХУМ, 24 окт — Sputnik. Из результатов исследования, которое провело в октябре 2018 года маркетинговое агентство Zoom Market, следует, что cамым пьющим российским городом является Саратов, передает РИА Новости.
Второе место занял город Ханты-Мансийск, третье — Пермь.
В первую десятку списка также вошли такие города, как Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск и Новокузнецк.
Санкт-Петербург находится в рейтинге на одиннадцатом месте, Москва — на 16-м.
Агентство опросило 3 250 человек в возрасте от 19 до 73 лет из 25 городов России. Им задали три вопроса: "Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)?"