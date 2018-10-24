В сочинской администрации продолжились массовые обыски

Правоохранительные органы в Сочи проводят обыски у городских чиновников и руководителей МУП.

СУХУМ, 24 окт — Sputnik. В администрации города Сочи продолжают работать следственные органы, сообщает "Макс-Портал" со ссылкой на телеканал "Россия 24".

© Sputnik / Томас Тхайцук Первый вице-мэр Сочи взят под стражу в Москве

Обыски проходят в кабинете исполняющего обязанности мэра, заместителя главы, директора департамента строительства Ивана Бомбергера. Эту информацию официально подтвердили и в пресс-службе сочинской администрации. Предположительно, Бомбергера подозревают в незаконной выдаче разрешений на строительство.

Всего обыски проводятся по 23 адресам городских чиновников и руководителей МУП.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе были заключены под стражу первый вице-мэр Сочи Сергей Юрин, бывший первый вице-мэр Анатолий Рыков и еще пятерых фигурантов дела о коррупции в Сочи.