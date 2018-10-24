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Администрация города Сочи

В сочинской администрации продолжились массовые обыски

© Фото : Елена Синеок
Новости
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Правоохранительные органы в Сочи проводят обыски у городских чиновников и руководителей МУП.

СУХУМ, 24 окт — Sputnik.  В администрации города Сочи продолжают работать следственные органы, сообщает "Макс-Портал" со ссылкой на телеканал "Россия 24".

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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Обыски проходят в кабинете исполняющего обязанности мэра, заместителя главы, директора департамента строительства Ивана Бомбергера. Эту информацию официально подтвердили и в пресс-службе сочинской администрации. Предположительно, Бомбергера подозревают в незаконной выдаче разрешений на строительство.

Всего обыски проводятся по 23 адресам городских чиновников и руководителей МУП.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе были заключены под стражу первый вице-мэр Сочи Сергей Юрин, бывший первый вице-мэр Анатолий Рыков и еще пятерых фигурантов дела о коррупции в Сочи.

Теги:
обыски, Сочи


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