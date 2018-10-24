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Тренировка бойца Хабиба Нурмагомедова

Нурмагомедов надеется сразиться с американцем Мэйуэзером в "Лужниках"

© Sputnik / Антон Денисов
Новости
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Российский боец надеется установить мировой рекорд по продаже платных трансляций. Но главное для Хабиба – его отец и тренер будет присутствовать во время схватки с американцем.

СУХУМ, 24 окт — Sputnik. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказал пожелание, чтобы его бой с американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим прошел на московском стадионе "Лужники", передает Sputnik Узбекистан.

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© Sputnik / Михаил Воскресенский
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На своей странице в Instagram боец рассказал, что надеется увидеть в "Лужниках" сто тысяч зрителей, а также установить новый мировой рекорд по продаже платных трансляций.

"Сегодня состоялась встреча с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым. Обсудили бой с Мэйуэзером. Хотим, чтобы бой прошел в Москве на легендарной арене "Лужники". Уверены, что соберем сто тысяч зрителей, а также установим мировой рекорд по продаже платных трансляций. А самое важное – в углу будет мой отец, в Москву виза ведь не нужна", — написал он.

Ранее отец и тренер российского спортсмена Абдулманап Нурмагомедов подчеркнул, что бой с Мэйуэзером должен состояться на территории России.

Мэйуэзер и Нурмагомедов остаются непобедимыми в своих видах спорта.

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Сегодня состоялась встреча с генеральным секретарём Федерации бокса России @umar_kremlev Обсудили бой с Мэйвезером. Хотим, чтобы бой прошёл в Москве на легендарной арене Лужники.Уверены,что соберём 100 тыс зрителей,а также установим мировой рекорд по продаже платных трансляций. А,самое важное,в углу будет мой Отец, в Москву виза ведь не нужна. А так вопрос к моим болельщикам: вы в меня верите? Или тоже считаете, что он меня вырубит по боксу?😁 #толькоВперёд #победатолькоотВсевышнего

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 23 Окт 2018 в 4:02 PDT

Напомним, 6 октября в Лас-Вегасе Нурмагомедов победил ирландца Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После этого Макгрегор заявил, что проиграл лишь битву, но война продолжается и он рассчитывает на бой-реванш. 

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Однако Хабиб Нурмагомедов, несмотря на предложенные ему 15 миллионов долларов за выступление, отказался драться с Макгрегором.

Теги:
рукопашный бой, Флойд Мэйуэзер-младший, Россия


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