Нурмагомедов надеется сразиться с американцем Мэйуэзером в "Лужниках"

Российский боец надеется установить мировой рекорд по продаже платных трансляций. Но главное для Хабиба – его отец и тренер будет присутствовать во время схватки с американцем.

СУХУМ, 24 окт — Sputnik. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказал пожелание, чтобы его бой с американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим прошел на московском стадионе "Лужники", передает Sputnik Узбекистан. © Sputnik / Михаил Воскресенский Мэйуэзер ответил на вызов Нурмагомедова

На своей странице в Instagram боец рассказал, что надеется увидеть в "Лужниках" сто тысяч зрителей, а также установить новый мировой рекорд по продаже платных трансляций.

"Сегодня состоялась встреча с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым. Обсудили бой с Мэйуэзером. Хотим, чтобы бой прошел в Москве на легендарной арене "Лужники". Уверены, что соберем сто тысяч зрителей, а также установим мировой рекорд по продаже платных трансляций. А самое важное – в углу будет мой отец, в Москву виза ведь не нужна", — написал он.

Ранее отец и тренер российского спортсмена Абдулманап Нурмагомедов подчеркнул, что бой с Мэйуэзером должен состояться на территории России.

Мэйуэзер и Нурмагомедов остаются непобедимыми в своих видах спорта.

Напомним, 6 октября в Лас-Вегасе Нурмагомедов победил ирландца Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После этого Макгрегор заявил, что проиграл лишь битву, но война продолжается и он рассчитывает на бой-реванш.

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Однако Хабиб Нурмагомедов, несмотря на предложенные ему 15 миллионов долларов за выступление, отказался драться с Макгрегором.