Нурмагомедов надеется сразиться с американцем Мэйуэзером в "Лужниках"

СУХУМ, 24 окт — Sputnik. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказал пожелание, чтобы его бой с американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим прошел на московском стадионе "Лужники", передает Sputnik Узбекистан.
На своей странице в Instagram боец рассказал, что надеется увидеть в "Лужниках" сто тысяч зрителей, а также установить новый мировой рекорд по продаже платных трансляций.
"Сегодня состоялась встреча с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым. Обсудили бой с Мэйуэзером. Хотим, чтобы бой прошел в Москве на легендарной арене "Лужники". Уверены, что соберем сто тысяч зрителей, а также установим мировой рекорд по продаже платных трансляций. А самое важное – в углу будет мой отец, в Москву виза ведь не нужна", — написал он.
Ранее отец и тренер российского спортсмена Абдулманап Нурмагомедов подчеркнул, что бой с Мэйуэзером должен состояться на территории России.
Мэйуэзер и Нурмагомедов остаются непобедимыми в своих видах спорта.
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Сегодня состоялась встреча с генеральным секретарём Федерации бокса России @umar_kremlev Обсудили бой с Мэйвезером. Хотим, чтобы бой прошёл в Москве на легендарной арене Лужники.Уверены,что соберём 100 тыс зрителей,а также установим мировой рекорд по продаже платных трансляций. А,самое важное,в углу будет мой Отец, в Москву виза ведь не нужна. А так вопрос к моим болельщикам: вы в меня верите? Или тоже считаете, что он меня вырубит по боксу?😁 #толькоВперёд #победатолькоотВсевышнего
Напомним, 6 октября в Лас-Вегасе Нурмагомедов победил ирландца Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После этого Макгрегор заявил, что проиграл лишь битву, но война продолжается и он рассчитывает на бой-реванш.
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Однако Хабиб Нурмагомедов, несмотря на предложенные ему 15 миллионов долларов за выступление, отказался драться с Макгрегором.