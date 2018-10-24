Ученые о функционировании МКС: микроорганизмы несут опасность

Врачи и ученые из России, США, Европы, Канады и Японии обсудили перспективы сотрудничества на околоземной орбите и планы работы в дальнем космосе.

СУХУМ, 24 окт — Sputnik. Замдиректора Института медико-биологических проблем РАН Валерий Богомолов рассказал, что порядка 100 видов различных микроорганизмов проживает на борту Международной космической станции, представляя угрозу здоровью экипажа и деструктивно влияя на обшивку станции, передает РИА Новости. © Sputnik / Дмитрий Ловецкий/ POOL AP Астронавт: экипаж МКС останется на орбите "неопределенно долгое время"

"Сейчас на станции работает три человека, их сменит следующий экипаж, а есть живые существа, которые там живут постоянно — микроорганизмы. В настоящее время на МКС около 100 видов микроорганизмов, грибов, которые мало того, что живут, видоизменяются, рассматриваясь нами как поражающий фактор для космонавтов, но они еще и поедают пластик и металл, из которых состоит станция", — подчеркнул ученый.

Проблемы иммунизации человека от инфекций и гарантирование микробиологической безопасности стали предметом обсуждения на встречах медицинских групп по МКС, которые прошли на прошлой неделе в Москве в Институте медико-биологических проблем РАН.

В них приняли участие специалисты Многостороннего комитета по медицинским операциям, Многостороннего Совета по космической медицине, Многостороннего Совета по медицинской политике.

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Исследователи рассмотрели текущие и перспективные аспекты медицинского обеспечения здоровья экипажей МКС, запланировали и обсудили реализацию медико-биологических исследований.