Международное управление создано в МВД России

Новое управление будет включено в структуру центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Создано Управление международного сотрудничества при центральном аппарате МВД России, указ об этом подписал президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщает РИА Новости в среду 24 октября.

"Внести в структуру центрального аппарата министерства внутренних дел Российской Федерации. "Управление международного сотрудничества", — говорится в сообщении.

Новый документ предполагает внесение в перечень должностей высшего начальствующего состава МВД России новую должность — начальник Управления международного сотрудничества МВД России.