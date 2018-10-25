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Скат у берега одного из Мальдивских островов.

Миграция тысяч морских скатов попала на видео

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Новости
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На кадрах видно, как тысячи скатов плывут близко к поверхности воды.

СУХУМ, 25 окт — Sputnik. Американец снял на видео массовую миграцию скатов у американского острова Марко в штате Флорида, передает РИА Новости.

Среди них встречаются и довольно крупные экземпляры, размах "крыльев" которых превышает два метра.

Как рассказывают очевидцы подобных явлений, сверху скаты похожи на огромные осенние листья, подгоняемые ветром.
Теги:
миграция, США


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