Миграция тысяч морских скатов попала на видео

Администрация города Сочи рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок, по расчетам специалистов полноценное восстановление движения по федеральной трассе может занять до двух суток.

Первая часть урбанистического форума прошла в Сухуме с 20 по 24 октября. О том, что жители столицы думают о своем городе и как им предложили его изменить, читайте в материале Sputnik.