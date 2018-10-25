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Размытые железнодорожные пути в Краснодарском крае

Сочи отрезан от железнодорожного сообщения: отменено 11 рейсов

© Фото: Facebook/Elvira Von Kissel
Новости
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В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение, сильные дожди и подтопления стали причиной прекращения движения на федеральной трассе.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Из-за подтопления железнодорожных путей задержано 11 рейсов в Туапсе, все пассажиры обеспечены питанием и водой, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги.

Архивное фото наводнения
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Ранее сообщалось, что в связи с дождями в среду в Туапсинском районе произошли подтопления, введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. По данным СКЖД, пять поездов задержаны из-за подтопления железнодорожных путей на участке Греческий-Кривенковская в Туапсинском районе региона.

"В настоящее время задержаны поезда: №803 сообщением Краснодар – Имеретинский курорт; №242 Адлер – Иркутск; №344 Адлер – Челябинск; №84 Адлер – Москва; №140 Адлер – Новосибирск; №680 Адлер – Владикавказ; №812 сообщением Адлер – Майкоп; №36 сообщением Адлер – Санкт-Петербург; №801 сообщением Краснодар – Адлер; №813 сообщением Майкоп – Адлер; №816 сообщением Роза Хутор – Краснодар", — говорится в сообщении компании.

В пресс-службе добавили, что железнодорожники принимают все меры для того, чтобы в кратчайшие сроки устранить последствия непогоды и восстановить движение поездов.

Дорожное сообщение с Сочи прервано из-за обрушевшегося моста>>

Кроме того, в районе населенного пункта Макопсе поврежден мост – разрушено дорожное полотно, из-за чего движение на федеральной трассе остановлено.

Размытые железнодорожные пути в Краснодарском крае
© Фото: Facebook/Elvira Von Kissel
Размытые железнодорожные пути в Краснодарском крае
Теги:
наводнение, Сочи, Россия


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