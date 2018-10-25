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Медик во время работы со стволовыми клетками

Ученые нашли лекарство от болезни Альцгеймера

© Depositphotos / OlenaPavlovich
Новости
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Группа ученых Калифорнийского университета разработала лекарство, способное победить болезнь Альцгеймера.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Ученые Калифорнийского университета в США обнаружили лекарство, способное победить болезнь Альцгеймера, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Nature Chemistry.

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Одна из главных особенностей болезни Альцгеймера — накопление в мозге так называемого белка бета-амилоида, который вызывает когнитивные нарушения. Он создает подобие бляшек и контактирует с уникальными белками на поверхности клеток мозга, что приводит к массовой гибели клеток.

Открытое биологами лекарство препятствует прикреплению этих бляшек к клеткам мозга и предотвращает их гибель.

"Мы искали лекарство, которое могло бы, подобно щиту, предотвращать связывание бета-амилоида с клетками мозга, оберегая их от гибели", — рассказал доктор Лин Цзян.

Чтобы найти подходящее вещество, ученые изучили более 32 тысяч различных лекарственных средств, из которых самым многообещающим оказалось лекарство ALI6. Его ученые испытали на мышах. В ходе тестов препарат почти полностью предотвратил гибель клеток, вызванную бета-амилоидом.

Кроме того, по словам ученых, ALI6 не токсичен для человека, а также способен проникать из кровотока в мозг, а это одно из важнейших свойств лекарств, призванных бороться с болезнью Альцгеймера.

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Исследователи подчеркивают, что для подтверждения эффективности препарата еще необходимо провести ряд тестов с животными, прежде чем испытывать его на людях.

Теги:
болезнь Альцгеймера, США


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