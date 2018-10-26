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Высадка десанта Черноморского флота на побережье в Абхазии. Учения ЮВО

Российские артиллеристы прикрыли "высадку" десанта в Абхазии

© Фото : Пресс-служба ЮВО
Новости
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В итоговой проверке навыков российских военнослужащих на полигонах в Абхазии принимают участие более 2,5 тысяч военнослужащих Седьмой базы, задействовано около 400 единиц военной и специальной техники.

СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Российские артиллеристы обеспечили прикрытие высадки десанта морской пехоты вместе с кораблями Черноморского флота на учениях у берегов Абхазии, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"По замыслу учения на полигоне "Нагвалоу" на берег Черного моря десантно-высадочные средства флота выполняют высадку ротной тактической группы морской пехоты на бронетранспортерах БТР-82АМ для захвата участка побережья протяженностью около пяти километров", — пояснил начальник пресс-службы.

Заняв выгодные огневые позиции, артиллеристы базы наладили связь с подразделением беспилотных летательных аппаратов для ведения разведки. Военнослужащие применили системы залпового огня

"Град", самоходные орудия "Акация".  120-ти миллиметровыми минометами поразили цели противника в радиусе до 30 километров от места высадки десанта.

Всего было уничтожено около 50 мишеней, имитирующих бронемашины, пункты управления и огневые позиции условного противника. Проверку подразделений соединения осуществляет комплексная комиссия штаба ЮВО.



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