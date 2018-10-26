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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, фото из архива

Эрдоган рассказал, как реализуется российско-турецкое соглашение по Идлибу

© Sputnik / Sergey Guneyev
Новости
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В середине сентября Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.

СУХУМ, 26 окт — Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что соглашение между Анкарой и Москвой по Идлибу выполняется "без проблем", сообщает РИА Новости.

Город Идлиб
© AFP 2018 / OMAR HAJ KADOUR
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"Мы вместе с Россией и Ираном (гаранты перемирия в Сирии наряду с Турцией. — ред.) разработали формулу, которая учитывает интересы всех сторон. В Женеве не смогли решить эти проблемы, и мы приняли решение по сирийскому урегулированию в Астане. Потом были Сочи, Тегеран — мы дошли до логического конца", — сказал турецкий лидер, выступая в Анкаре.

Турецкий лидер подчеркнул, что на данный момент сирийские территории к востоку от Евфрата регулируют силы самообороны сирийских курдов, которые Анкара считает террористической организацией, и которым помогают США. Однако Турция намерена очистить эти территории "от террористов и вернуть законным владельцам".

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Сирийские правительственные войска почти не контролируют Идлиб. Это последний оплот террористов в стране: помимо вооруженной оппозиции, там базируется "Джебхат ан-Нусра"*.

В середине сентября Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.

К 15 октября стороны должны были создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков. Однако из-за отсутствия гарантий безопасности с турецкой стороны сделать это не удалось.

*Террористическая организация, запрещенная в России.



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