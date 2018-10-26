Эрдоган рассказал, как реализуется российско-турецкое соглашение по Идлибу

В середине сентября Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.

СУХУМ, 26 окт — Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что соглашение между Анкарой и Москвой по Идлибу выполняется "без проблем", сообщает РИА Новости. © AFP 2018 / OMAR HAJ KADOUR МИД Турции: отвод тяжелого вооружения из Идлиба идет по графику

"Мы вместе с Россией и Ираном (гаранты перемирия в Сирии наряду с Турцией. — ред.) разработали формулу, которая учитывает интересы всех сторон. В Женеве не смогли решить эти проблемы, и мы приняли решение по сирийскому урегулированию в Астане. Потом были Сочи, Тегеран — мы дошли до логического конца", — сказал турецкий лидер, выступая в Анкаре.

Турецкий лидер подчеркнул, что на данный момент сирийские территории к востоку от Евфрата регулируют силы самообороны сирийских курдов, которые Анкара считает террористической организацией, и которым помогают США. Однако Турция намерена очистить эти территории "от террористов и вернуть законным владельцам".

США хотят создать квазигосударство к востоку от Евфрата>>

Сирийские правительственные войска почти не контролируют Идлиб. Это последний оплот террористов в стране: помимо вооруженной оппозиции, там базируется "Джебхат ан-Нусра"*.

В середине сентября Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.

К 15 октября стороны должны были создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков. Однако из-за отсутствия гарантий безопасности с турецкой стороны сделать это не удалось.

*Террористическая организация, запрещенная в России.