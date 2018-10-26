Готовившие теракты в Москве боевики ИГ* задержаны ФСБ России

СУХУМ, 26 окт — Sputnik. ФСБ России задержала шесть членов ячейки ИГ*, которые планировали теракты в Московском регионе с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
Членами группы применялись повышенные меры конспирации, направленные на противодействие правоохранительным органам.
"Задержанными лицами планировалось совершение резонансных терактов в городе Москве с применением как огнестрельного оружия, так и самодельных взрывных устройств", — говорится в сообщении.
Как отметили в ФСБ, ресурсами боевики снабжались за счет целевых переводов из-за границы и посредством совершения тяжких общеуголовных преступлений.
*Террористическая организация, запрещена в России