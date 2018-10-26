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Антитеррористические учения спецназа УФСБ и УМВД России

Готовившие теракты в Москве боевики ИГ* задержаны ФСБ России

© Sputnik / Игорь Зарембо
Новости
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По информации силовиков, у задержанных изъято автоматическое оружие, отчеты о подготовке терактов, схема изготовления самодельных взрывных устройств и деньги.

СУХУМ, 26 окт — Sputnik. ФСБ России задержала шесть членов ячейки ИГ*, которые планировали теракты в Московском регионе с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Членами группы применялись повышенные меры конспирации, направленные на противодействие правоохранительным органам.

"Задержанными лицами планировалось совершение резонансных терактов в городе Москве с применением как огнестрельного оружия, так и самодельных взрывных устройств", — говорится в сообщении.

Как отметили в ФСБ, ресурсами боевики снабжались за счет целевых переводов из-за границы и посредством совершения тяжких общеуголовных преступлений.

*Террористическая организация, запрещена в России



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