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Мужчина в капюшоне в наручниках за решеткой

Подозреваемого в рассылке бомб по почте в США задержали

© Fotolia / Branislav
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Подозреваемого удалось обнаружить в том числе и благодаря ДНК-уликам.

СУХУМ, 26 окт — Sputnik. Правоохранительные органы США задержали подозреваемого в рассылке взрывных устройств по почте, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя минюста Сару Исгур-Флорес.

Почтальон
© Фото: Maarten van den Heuvel
Посылки со взрывчаткой отправили Клинтонам и Обаме

"Мы можем подтвердить, что один человек находится под стражей. Мы проведем в министерстве юстиции пресс-конференцию в 14:30", — написала Исгур-Флорес на странице в Twitter.

Арестованному около 50 лет, он живет во Флориде, но также имеет связи с Нью-Йорком. Источники сообщают, что у мужчины и раньше были проблемы с законом.

Ранее сообщалось, что неизвестный разослал взрывные устройства экс-президенту Бараку Обаме, чете Билла и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу, актеру Роберту Де Ниро и другим оппонентам Трампа. Кроме того, правоохранители в четверг изъяли подозрительную посылку, адресованную бывшему вице-президенту США Джо Байдену. В общей сложности было обнаружено 12 таких посылок. Полиция подтвердила, что устройства были работоспособными.



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