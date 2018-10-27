Путин встретился в Стамбуле с Эрдоганом

В преддверии саммита по Сирии в Стамбуле российский президент Владимир Путин встретился со своим турецким коллегой.

СУХУМ, 27 окт – Sputnik. В преддверии четырехстороннего саммита РФ-Турция-ФРГ-Франция по Сирии президент России Владимир Путин встретился в Стамбуле со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Sergey Guneyev Эрдоган рассказал, как реализуется российско-турецкое соглашение по Идлибу

Российский глава прибыл в Стамбул в субботу 27 октября. Из аэропорта он отправился во дворец Вахдеттин — усадьбу, принадлежавшую последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину, где запланирован саммит лидеров России, Турции, Германии и Франции. Основной темой встречи станет ситуация в Сирии.

Это первая встреча по Сирии в таком формате. Изначально саммит планировался в сентябре, но не состоялся из графика лидеров.

На переговоры отводится около трех часов, после чего лидеры сделают заявления для прессы.

Эксперты считают, что встречу в Стамбуле следует расценивать как стремление Турции основать новую дискуссионную площадку по сирийскому урегулированию на международном уровне.

В саммите планирует принять участие спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Он сообщил, что намерен сделать доклад и напомнить лидерам Франции, Германии, России и Турции, что катастрофы в Идлибе удалось избежать.

