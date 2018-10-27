Двое суток в вагоне: пассажиров поезда Москва-Сухум доставили в столицу

Поезд Москва-Сухум в четверг 25 октября прибыл в Краснодар, где был задержан из-за повреждений железнодорожных путей в районе Туапсе.

СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пассажиров поезда Москва-Сухум, задержанного в Краснодаре, доставили на сухумский железнодорожный вокзал. 26 человек привезли на автобусе, который выделило Государственное управление по транспорту Абхазии и в сопровождении сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Ранее сообщалось, что поезд № 305 Москва-Сухум в четверг 25 октября прибыл на станцию Краснодар-2, оттуда не смог продолжить движение, так как из-за проливных дождей в районе Туапсе были повреждены железнодорожные пути.

Люди не скрывали своей радости оказаться дома после двух суток ожидания в Краснодаре.

"Нас из Краснодара сначала хотели отправить в Ростов, потом начальник поезда задержал состав, и мы двое суток сидели в вагоне. Первые сутки мы прожили на запасах еды и воды, которые у нас были", — сказала жительница Абхазии Лариса Одинцова.

Ситуация осложнилась на вторые сутки, когда еда и питье закончилось, а подача электричества прекратилась, рассказала она.

"Обращались куда только могли. На вокзале я звонила в МЧС, но поняла, что это безрезультатно, и мы останемся в вагоне. Затем я обратилась в Сухумское городское Собрание с тем, чтобы нам помогли вернуться в Абхазию. Благодаря им и главе МЧС, который договорился, что нас посадят на поезд, который пойдет до Адлера, мы и вернулись", — говорит пассажирка поезда.

Перевозка пассажиров из Краснодара на железнодорожный вокзал Адлера состоялось при содействии министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии, МИД республики и председателя Сухумского городского Собрания Константина Пилия.

"Конечно, эти двое суток мы провели в ужасных условиях, у нас не было запасов еды, так как еще вчера утром должны были прибыть на сухумский вокзал", — рассказала другая пассажирка рейса Москва-Сухум Ната Шелия.

Поезда в Краснодарском крае были задержаны и отменены из-за наводнения и схода селей в регионе. В РЖД в пятницу заявили о частичном восстановлении движения и временной схеме перевозок пассажиров "автобус плюс электричка".