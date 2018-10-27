В американском Питтсбурге произошла стрельба в синагоге, есть погибшие

СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Как минимум восемь человек погибли при стрельбе в синагоге в американском городе Питтсбург, сообщает РИА Новости со ссылкой на BNS News.
По данным местного телеканала KDKA, прибывшие на место наряды полиции попали под обстрел и укрылись за машинами.
Трое полицейских получили ранения. Точное количество пострадавших до сих пор неизвестно.
По информации СМИ, преступник — мужчина, он стрелял из автомата. Подозреваемый уже задержан, он сам сдался властям.
Отмечается, что в субботу в синагоге находилось много людей, собравшихся на службу.