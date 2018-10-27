В американском Питтсбурге произошла стрельба в синагоге, есть погибшие

В результате стрельбы в синагоге в городе Питтсбург в США погибли как минимум восемь человек.

СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Как минимум восемь человек погибли при стрельбе в синагоге в американском городе Питтсбург, сообщает РИА Новости со ссылкой на BNS News.

По данным местного телеканала KDKA, прибывшие на место наряды полиции попали под обстрел и укрылись за машинами.

Трое полицейских получили ранения. Точное количество пострадавших до сих пор неизвестно.

По информации СМИ, преступник — мужчина, он стрелял из автомата. Подозреваемый уже задержан, он сам сдался властям.

Отмечается, что в субботу в синагоге находилось много людей, собравшихся на службу.

