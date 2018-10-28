Модная кошечка: "модель" удивила гостей во время дефиле в Турции

Пушистая "модель" чуть не сорвала модный показ в Стамбуле. Видео курьезного случая опубликовано на YouTube.

СУХУМ, 28 окт — Sputnik. Кошка прошлась по подиуму вместе с моделями во время модного показа Esmod International Fashion Show в Стамбуле, сообщает портал 360.

Четверолапая модель обратила на себя внимание изящной походкой, грациозностью и попыткой поиграть с участницами дефиле — главным образом, с их ногами.

На записи видно, как кошка лежит на подиуме, прямо под ногами участниц показа, которые вынуждены обходить домашнего питомца, а затем сама показательно "дефилирует", при этом пытаясь "напасть" на проходящих мимо моделей, чем вызывает смех зрителей.