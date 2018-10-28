Посмертную маску Пушкина хотят продать за 100 тысяч рублей

Владелец маски утверждает что маска поэта была отлита в мастерской скульптора Федора Толстого и передавалась по наследству.

СУХУМ, 28 окт — Sputnik. Петербуржец выставил на продажу на сайте бесплатных объявлений в интернете, предположительно, посмертную маску Александра Сергеевича Пушкина за 100 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Доказательств подлинности маски владелец не приводит.

"Мой дед был женат (первый брак) на родственнице Ф.Толстого, у которой хранилась маска, после ее смерти последняя осталась у деда и перешла в нашу семью", — говорится в объявлении.

Первая посмертная маска Пушкина была изготовлена в день смерти поэта скульптором С.И.Гальбергом, говорится на сайте Музей Пушкина в Санкт-Петербурге. Из 15 масок первого отлива, снятых под его руководством, сохранились только четыре, и две из них находятся в коллекции музея на Мойке, 12.