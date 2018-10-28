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США совершили крупнейшую в XXI веке поставку боеприпасов в Европу

© REUTERS / Yuri Gripas/File Photo
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Речь идет о поставке на американскую авиабазу Рамштайн в Германии.

СУХУМ, 28 окт — Sputnik. Рекордное с прошлого века количество боеприпасов и снаряжения было поставлено в октябре на авиабазу США Рамштайн в Германии, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в поставку входило около ста контейнеров с различными вооружениями и снаряжениями для обеспечения "оперативной реакции на угрозы со стороны агрессивных игроков".

Последний раз такая крупная поставка в Европу была совершена в 1999 году, когда американские ВВС осуществили более 900 воздушных рейдов на Югославию.

Авиабаза "Рамштайн" является крупнейшим заграничным опорным пунктом американских Военно-воздушных сил. Здесь также располагается штаб-квартира ВВС США в Европе и, предположительно, центр управления полетами военных беспилотников.



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