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Владелец Лестера Вишай Шривадданапрабха

Вертолет владельца английского ФК "Лестер" разбился вместе с пятью пассажирами

© REUTERS / DARREN STAPLES
Новости
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Ранее сообщалось, что вертолет, принадлежащий президенту "Лестера", разбился близ домашнего стадиона клуба "Кинг Пауэр" в субботу после матча 10-го тура чемпионата Англии между "Лестером" и "Вест Хэмом".

СУХУМ, 28 окт — Sputnik. На борту упавшего вертолета в Англии было пять человек, включая владельца ФК "Лестер" тайского миллиардера Вишая Шривадданапрабху, его дочь, двоих пилотов и еще одного человека, чья личность пока не установлена, сообщает РИА Новости.

К настоящему моменту неизвестно, выжил ли кто-то из находившихся на борту.

Полиция графства Лестершир сообщила в Twitter, что экстренные службы работают на месте происшествия.

При Шривадданапрабхе "Лестер" в 2016 году стал чемпионом Англии по футболу.



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