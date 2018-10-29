Пассажирский Boeing 737 потерпел крушение у западного побережья Явы

Самолет Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии 02.20 и пропал с радаров в 02.33.

СУХУМ, 29 окт – Sputnik. Агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии сообщило, что самолет авиакомпании Lion Air, с которым утром была потеряна связь, рухнул в море в районе западного побережья острова Ява в Индонезии, передает РИА Новости со ссылкой на газету Jakarta Post.

Капитаны гражданских судов, находящиеся в настоящее время в районе западного побережья острова Ява и поддерживающие радиоконтакт с Агентством по преодолению ЧС, сообщили о том, что обнаружили в море у берегов провинции Западная Ява потерпевший крушение самолет, рассказывает издание.

О судьбе пассажиров и экипажа пока ничего не сообщается.

Первое сообщение о том, что в море у берегов Западной Явы найдены крупные обломки самолета, поступило от моряков в 06.45 (02.45 мск), сообщает издание.

Индонезийский новостной портал Detik.com сообщает, что в момент катастрофы на борту самолета находились 189 человек.