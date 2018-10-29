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Тень летящего самолета.

На борту потерпевшего крушение Boeing находились 189 человек

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Новости
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Ранее агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии сообщило, что Boeing 737 авиакомпании Lion Air упал в море в районе западного побережья острова Ява в Индонезии.

СУХУМ, 29 окт — Sputnik. По меньшей мере 181 пассажир, в том числе трое детей, а также восемь членов экипажа находились на борту потерпевшего крушение у берегов Индонезии самолета авиакомпании Lion Air, сообщает РИА Новости со ссылкой на Jakarta Post.

Командир рухнувшего самолета запросил возвращение в аэропорт перед тем, как исчезнуть с радаров и упасть в море у берегов Индонезии, передает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя министерства транспорта Бамбанга Эрвана (Bambang Ervan).

Специалисты готовятся к погружению в море в районе крушения самолета, сообщает национальное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии.

"Самолет находится в воде. Специальная группа Агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии готовится к погружению под воду", — говорится в заявлении.

Лайнер Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии 06:20 и пропал с радаров в 06:33. Первое сообщение о том, что в море у берегов Западной Явы найдены крупные обломки самолета, поступило в Национальное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Индонезии от экипажей гражданских судов, находившихся в районе катастрофы. В заявлении авиакомпании сообщается, что всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа.

Теги:
авиакатастрофы, индонезия


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