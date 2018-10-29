На борту потерпевшего крушение Boeing находились 189 человек

СУХУМ, 29 окт — Sputnik. По меньшей мере 181 пассажир, в том числе трое детей, а также восемь членов экипажа находились на борту потерпевшего крушение у берегов Индонезии самолета авиакомпании Lion Air, сообщает РИА Новости со ссылкой на Jakarta Post.
Beberapa ID berupa SIM dan KTP ditemukan dilokasi jatuhnya Pesawat Lion Air JT610 yang ditemukan Tim @SAR_NASIONAL. #BeritaSonora pic.twitter.com/TGHJHBme88— IG: @SonoraFM92 (@SonoraFM92) 29 октября 2018 г.
Командир рухнувшего самолета запросил возвращение в аэропорт перед тем, как исчезнуть с радаров и упасть в море у берегов Индонезии, передает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя министерства транспорта Бамбанга Эрвана (Bambang Ervan).
Captain Bhavye Suneja pilot Lion Air #JT610.— Balqis Sidiqia (@BalqisSidiqia) 29 октября 2018 г.
The pilot and co-pilot of the plane had a combined total of 11,000 hours flying time. pic.twitter.com/OrsgqygC8p
Специалисты готовятся к погружению в море в районе крушения самолета, сообщает национальное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии.
"Самолет находится в воде. Специальная группа Агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии готовится к погружению под воду", — говорится в заявлении.
Лайнер Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии 06:20 и пропал с радаров в 06:33. Первое сообщение о том, что в море у берегов Западной Явы найдены крупные обломки самолета, поступило в Национальное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Индонезии от экипажей гражданских судов, находившихся в районе катастрофы. В заявлении авиакомпании сообщается, что всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа.
Found plane debris at crash site. Lion Air JT 610 #lionairJT610 #JT610 pic.twitter.com/TRDm0yjCje— Kondektur Bus™ (@kondekturbus_) 29 октября 2018 г.