На борту потерпевшего крушение Boeing находились 189 человек

Ранее агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии сообщило, что Boeing 737 авиакомпании Lion Air упал в море в районе западного побережья острова Ява в Индонезии.

СУХУМ, 29 окт — Sputnik. По меньшей мере 181 пассажир, в том числе трое детей, а также восемь членов экипажа находились на борту потерпевшего крушение у берегов Индонезии самолета авиакомпании Lion Air, сообщает РИА Новости со ссылкой на Jakarta Post.

Beberapa ID berupa SIM dan KTP ditemukan dilokasi jatuhnya Pesawat Lion Air JT610 yang ditemukan Tim @SAR_NASIONAL. #BeritaSonora pic.twitter.com/TGHJHBme88 — IG: @SonoraFM92 (@SonoraFM92) 29 октября 2018 г.

Командир рухнувшего самолета запросил возвращение в аэропорт перед тем, как исчезнуть с радаров и упасть в море у берегов Индонезии, передает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя министерства транспорта Бамбанга Эрвана (Bambang Ervan).

Captain Bhavye Suneja pilot Lion Air #JT610.



The pilot and co-pilot of the plane had a combined total of 11,000 hours flying time. pic.twitter.com/OrsgqygC8p — Balqis Sidiqia (@BalqisSidiqia) 29 октября 2018 г.

Специалисты готовятся к погружению в море в районе крушения самолета, сообщает национальное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии.

"Самолет находится в воде. Специальная группа Агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии готовится к погружению под воду", — говорится в заявлении.

Лайнер Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии 06:20 и пропал с радаров в 06:33. Первое сообщение о том, что в море у берегов Западной Явы найдены крупные обломки самолета, поступило в Национальное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Индонезии от экипажей гражданских судов, находившихся в районе катастрофы. В заявлении авиакомпании сообщается, что всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа.