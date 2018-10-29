Обнаружены шесть тел пассажиров потерпевшего крушение у берегов Индонезии самолета

СУХУМ, 29 окт — Sputnik. Представитель агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии сообщил, что спасателям удалось обнаружить шесть тел пассажиров, погибших при крушении самолета в районе западного побережья острова Ява, передает РИА Новости.
"Шесть тел погибших при крушении Boeing 737 авиакомпании Lion Air были доставлены в порт Танджунг Приок. В результате крушения выживших нет ", — сказал собеседник агентства.
Также издание Streits Times сообщило, что на месте падения спасателями найдены несколько паспортов, банковских карт и водительских удостоверений.
По данным издания, глава Национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии заявил, что после запроса на возвращение в аэропорт самолету было дано разрешение, но затем он исчез с радаров.
Лайнер Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии 06.20 (02.20 мск) и пропал с радаров в 06.33 (02.33 мск).
Первое сообщение о том, что в море у берегов Западной Явы найдены крупные обломки самолета, поступило в Агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Индонезии от капитанов гражданских судов, находившихся в районе катастрофы. В заявлении авиакомпании сообщается, что всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа.