Обнаружены шесть тел пассажиров потерпевшего крушение у берегов Индонезии самолета

По меньшей мере 181 пассажир, в том числе трое детей, а также восемь членов экипажа находились на борту потерпевшего крушение у берегов Индонезии самолета авиакомпании Lion Air.

СУХУМ, 29 окт — Sputnik. Представитель агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии сообщил, что спасателям удалось обнаружить шесть тел пассажиров, погибших при крушении самолета в районе западного побережья острова Ява, передает РИА Новости.

"Шесть тел погибших при крушении Boeing 737 авиакомпании Lion Air были доставлены в порт Танджунг Приок. В результате крушения выживших нет ", — сказал собеседник агентства.

Также издание Streits Times сообщило, что на месте падения спасателями найдены несколько паспортов, банковских карт и водительских удостоверений.

© Sputnik / Наталья Селиверстова На борту потерпевшего крушение Boeing находились 189 человек

Бортовые самописцы самолета пока не обнаружены.

По данным издания, глава Национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии заявил, что после запроса на возвращение в аэропорт самолету было дано разрешение, но затем он исчез с радаров.

Лайнер Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии 06.20 (02.20 мск) и пропал с радаров в 06.33 (02.33 мск).

Первое сообщение о том, что в море у берегов Западной Явы найдены крупные обломки самолета, поступило в Агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Индонезии от капитанов гражданских судов, находившихся в районе катастрофы. В заявлении авиакомпании сообщается, что всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа.