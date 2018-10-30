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Сирийские войска прорвали кольцо окружения на главном южном въезде в Дейр-эз-Зор

В Сирии дезертирам запретили занимать государственные посты

© Sputnik / Михаил Алаеддин
Новости
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Несмотря на объявленную ранее амнистию, уклонившимся от военной службы запрещено занимать государственные посты.

СУХУМ, 30 окт — Sputnik. Кабинет министров Сирии запретил уклонившимся от военной службы и дезертирам занимать государственные посты, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Кабинет министров направил директиву соответствующим органам отдавать приоритет в назначениях тем, кто отслужил обязательную службу в сирийской правительственной армии или был призван из запаса, после предоставления подтверждающих документов, и не допускать к конкурсам на назначение на государственные посты всех, кто уклонился от несения обязательной службы или вызова из запаса", — сказано в сообщении.

Президент Сирии Башар Асад девятого октября подписал указ о всеобщей амнистии для уклонившихся от военной службы, при этом скрывшимся от уголовного преследования есть возможность сдаться в течение четырех или шести месяцев.

Сирия до и после начала боевых действий
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Теги:
дезертирство, госслужба, Сирия


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