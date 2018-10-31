16:35 31 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.60
  • EUR74.42
Поиск
Крушение Boeing 737 в Индонезии

Обнаружен фюзеляж разбившегося в Индонезии Boeing 737

© Sputnik / Букбис Чандра Исмет Бэй
Новости
Получить короткую ссылку
172 0 0

По словам главы вооруженных сил Индонезии Хади Тьяджанто, возможное местонахождение обломка определили в ходе продолжающихся поисково-спасательных работ в Яванском море.

СУХУМ, 31 окт — Sputnik. Власти Индонезии заявили, что с большой долей вероятности обнаружено местоположение фюзеляжа самолета, потерпевшего крушение у берегов страны, сообщает РИА Новости.

Лаборатория
© Фото: Jaron Nix
В Индонезии начали ДНК-экспертизу тел жертв авиакатастрофы

"Мы уверены, что нашли часть фюзеляжа JT610", — сказал глава вооруженных сил Индонезии Тьяджанто в эфире местного телеканала.

Ранее были найдены фрагменты самолета и останки пассажиров, однако фюзеляж и бортовые регистраторы пока не обнаружены. Поисковые команды расширили район работ. В среду на предполагаемое место обнаружения вновь направят специалистов.

Лайнер Boeing 737 Max бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, разбился у берегов Западной Явы утром в понедельник. По данным авиакомпании, всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа. Представитель спасательной службы заявил РИА Новости, что в результате крушения никто не выжил.

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air разбился после вылета из аэропорта Джакарты. Подробнее – в инфографике Ria.ru.
© Инфографика .
Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air разбился после вылета из аэропорта Джакарты. Подробнее – в инфографике Ria.ru.


Главные темы

Орбита Sputnik

  • В салоне трамвая, архивное фото
    Дождаться трамвая

    Даугавпилсская дума отложила рассмотрение вопроса о покупке новых трамваев российского производства.

  • Инспекторы по вооружениям из России и Беларуси прибыли в Литву
    Мы с проверкой

    Военные инспекторы из Беларуси прибыли в Литву для проверки одного из подразделений Вооруженных сил балтийской республики.

  • Официальный визит Президента Республики Молдова в Российскую Федерацию
    Визит президента

    Глава Молдовы Игорь Додон, прибывший в Москву с официальным визитом, возложил венок к могиле Неизвестного солдата у стен Кремля.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Тыква в виде надутого лица на презентации в США
Тыквенные эмоции накануне Хэллоуина: удивительная фотолента
Спасение енотовидной собаки
Чудесное спасение: как енотовидную собаку вызволяли из западни
Почему происходят землетрясения
В чем причина землетрясений

Соцсети

Sputnikabkhazia