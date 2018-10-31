Наоми Уоттс сыграет в приквелле "Игры престолов"

СУХУМ, 31 окт — Sputnik. Британская актриса Наоми Уоттс получила роль в приквеле сериала "Игра престолов", сообщает РИА Новости.
"HBO анонсировал первого актера состава "Долгой ночи“: Наоми Уоттс присоединится к съемочной группе в качестве одной из наших звезд", — написал Джордж Мартин, признавшись, что волнуется.
Персонаж Уоттс пока остается в секрете, но уже известно, что она станет "харизматичной светской личностью, у которой есть темный секрет".
Действие "Долгой ночи" происходит в мире Вестероса задолго до событий, описанных в книгах Мартина и сериале. Основным конфликтом вновь станет противостояние людей и Иных.