Наоми Уоттс сыграет в приквелле "Игры престолов"

Автор саги "Песнь льда и пламени", по мотивам которой снят сериал "Игра престолов, Джордж Мартин объявил об этом в своем официальном блоге.

СУХУМ, 31 окт — Sputnik. Британская актриса Наоми Уоттс получила роль в приквеле сериала "Игра престолов", сообщает РИА Новости.

"HBO анонсировал первого актера состава "Долгой ночи“: Наоми Уоттс присоединится к съемочной группе в качестве одной из наших звезд", — написал Джордж Мартин, признавшись, что волнуется.

Персонаж Уоттс пока остается в секрете, но уже известно, что она станет "харизматичной светской личностью, у которой есть темный секрет".

Действие "Долгой ночи" происходит в мире Вестероса задолго до событий, описанных в книгах Мартина и сериале. Основным конфликтом вновь станет противостояние людей и Иных.