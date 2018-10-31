В России запретили рекламу услуг по написанию диссертаций и научных работ

Закон о запрете рекламы услуг написания диссертаций и других научных работ был подписан президентом России Владимиром Путиным.

СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Российский президент Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет рекламы услуг написания диссертаций и других научных работ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает РИА Новости. © Fotolia / Hoda Bogdan Открыли и изобрели: вклад абхазских ученых

Документ запрещает рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ, диссертаций и других работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации обучающихся.

"Федеральный закон направлен на повышение качества подготовки обучающихся по основным образовательным программам и сокращение распространения услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ и иных работ, связанных с аттестацией в сфере образования и науки", — сообщается в справке к документу на сайте Кремля.