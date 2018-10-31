Самый высокий памятник в мире открыли в Индии

Высота статуи составляет 182 метра, что почти в два раза выше статуи Свободы в США (93 метра) и в несколько раз выше статуи Христа-Искупителя в Бразилии (38 метров).

СУХУМ, 31 окт — Sputnik. Самый высокий памятник в мире — статую Единства — открыли в среду в западном индийском штате Гуджарат, на речном острове под названием Садху Бет, сообщает РИА Новости.

​Создатели увековечили в бетоне и металле образ Валлабхаи Пателя — одного из последователей лидера национального освободительного движения Индии Махатмы Ганди — которому приписывают объединение некогда разрозненных штатов в единое государство.

Главным архитектором стал известный индийский скульптор Рам Ванджи Сутар.

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Смотровая площадка на самой вершине памятника способна одновременно вмещать около 200 человек. Сам памятник вместе с окрестностями занимает площадь свыше 20 тысяч квадратных метров и окружен искусственным озером площадью 12 квадратных километров.

Строительство памятника началось пять лет назад — 31 октября 2013 года. Над реализацией проекта трудились 250 инженеров и порядка 3400 рабочих. Стоимость строительства составила порядка 430 миллионов долларов.