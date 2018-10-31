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Терминал нового аэропорта в Стамбуле

Первый рейсовый самолет вылетел из нового аэропорта Стамбула

© REUTERS / Murad Sezer
Новости
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Первый самолет из нового аэропорта Стамбула вылетел в Анкару в среду 31 октября, рейс выполнила авиакомпания Turkish Airlines.

СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Из нового аэропорта Стамбула в Анкару вылетел первый самолет, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

Терминал нового аэропорта в Стамбуле
© REUTERS /
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Первый рейсовый самолет авиакомпании Turkish Airlines вылетел из нового аэропорта Стамбула в 11.32 (совпадает с мск). За вылетом наблюдал министр транспорта и коммуникаций Турции Мехмет Джахит Турхан.

В понедельник президентский самолет турецкого лидера Тайипа Эрдогана приземлился в новом аэропорту Стамбула, став первым воздушным судном, совершившим там посадку. Выступая на церемонии открытия в понедельник 29 октября, Эрдоган сказал, что аэропорт станет одним из главных мировых хабов и изменит трафик между континентами.

Тендер на строительство аэропорта выиграл консорциум компаний с предложением на сумму 26,14 миллиарда евро. На реализацию первого этапа строительства аэропорта было выделено шесть миллиардов евро. Строительство продолжалось четыре года, было задействовано 10 тысяч рабочих. Общая площадь территории аэропорта составляет 76,5 миллиона квадратных метров.

После завершения всех этапов строительства в 2023 году новый аэропорт Стамбула станет крупнейшим в мире и будет ежегодно обслуживать до 200 миллионов пассажиров. После сдачи в эксплуатацию воздушная гавань сможет принимать самолеты 250 авиакомпаний мира, которые будут летать по более чем 350 направлениям. Планируется, что ежедневно из аэропорта будут совершать вылеты около двух тысяч самолетов.



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