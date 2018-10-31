На "ВКонтакте" впервые подали в суд за сотрудничество с силовиками

По статистике Генпрокуратуры России, "львиную долю" уголовных дел об экстремизме в стране заводят именно за различные публикации в интернете.

СУХУМ, 31 окт — Sputnik. Жительница Уфы подала в суд на социальную сеть "ВКонтакте" с требованием возместить моральный вред в размере 100 тысяч рублей за разглашение личной информации правоохранительным органам, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление Лилии Чанышевой к ООО "ВКонтакте" о возмещении морального вреда в размере 100 тысяч рублей за разглашение личной информации пользователя правоохранительным органам", — сказали в объединенной пресс-службе судов.

© Sputnik / Владимир Трефилов "ВКонтакте" предоставит пользователям собранные о них персональные данные

В самой "ВКонтакте" заявили, что уведомлений об иске пока не получали, но в любом случае сотрудничают с правоохранительными органами "исключительно в рамках текущего законодательства".

Принимать ли иск к рассмотрению или нет, суд пока не решил.

По словам адвоката девушки Дмитрия Герасимова, информацию с личной страницы девушки у "ВКонтакте" запросил Центр по противодействию экстремизму МВД Башкирии. При этом уголовное дело в отношении девушки не возбуждалось.

От соцсети полиция, по словам адвоката, узнала время и дату создания страницы, личные данные при регистрации, а также IP-адрес. Эти сведения полиция направила в Роскомнадзор, который запросил у Чанышевой информацию об участниках одной из групп "ВКонтакте", заявил собеседник агентства.

Девушка не стала делать это, и против нее возбудили административное дело за отказ предоставить информацию, сказал защитник. Из материалов этого дела она и узнала про запрос.

В прошлом году из всего массива дел Генпрокуратуры России по данной статье 75% касались именно сети.

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект, частично декриминализующий статью об экстремизме. Если новация будет принята, следователям нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон при условии, что их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства".