Симоньян призвала соотечественников за рубежом помнить о судьбе Вышинского

Маргарита Симоньян обратилась к участникам Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом, с призывом не забывать о судьбе журналиста Кирилла Вышинского.

СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян призвала участников Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом, не забывать о судьбе руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщает РИА Новости.

"Вчера было полгода, как на Украине арестован наш коллега, наш журналист Кирилл Вышинский, который не был террористом, не был мошенником, убийцей — он просто журналист, его, собственно, ни в чем другом и не обвиняют", — сказала она на пленарном заседании конгресса.

Важно помнить, что Вышинский "томится в стране, которая пытается быть Европой", просто за то, что он журналист, подчеркнула Симоньян.

Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали в мае в Киеве. Его обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

© Sputnik / Стрингер Вышинский назвал причину своего ареста

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. В Москве прошло несколько акций в поддержку Вышинского.

К журналисту до сих пор не пустили российских консульских работников.



