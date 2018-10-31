00:34 01 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.60
  • EUR74.42
Поиск
Круглый стол, посвященный 15-летию Владимира Путина во главе России

Симоньян призвала соотечественников за рубежом помнить о судьбе Вышинского

© Sputnik / Алексей Куденко
Новости
Получить короткую ссылку
45 0 0

Маргарита Симоньян обратилась к участникам Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом, с призывом не забывать о судьбе журналиста Кирилла Вышинского.

СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян призвала участников Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом, не забывать о судьбе руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщает РИА Новости.

"Вчера было полгода, как на Украине арестован наш коллега, наш журналист Кирилл Вышинский, который не был террористом, не был мошенником, убийцей — он просто журналист, его, собственно, ни в чем другом и не обвиняют", — сказала она на пленарном заседании конгресса.

Важно помнить, что Вышинский "томится в стране, которая пытается быть Европой", просто за то, что он журналист, подчеркнула Симоньян.

Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали в мае в Киеве. Его обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского
© Sputnik / Стрингер
Вышинский назвал причину своего ареста

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. В Москве прошло несколько акций в поддержку Вышинского.

К журналисту до сих пор не пустили российских консульских работников.
 

По теме

Вышинский указал на нарушения во время рассмотрения заявления защиты
Вышинский: следствием используются тексты из рубрики "точка зрения"
Журналист Вышинский попросил защиты у Путина
Теги:
журналисты, соотечественники, Маргарита Симоньян


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Работа за компьютером. Клавиатура
    Факт за лайк

    Латвиец поделился своим опытом работы на крупнейшую американскую компанию PayРal, специализирующуюся на электронных платежах.

  • Отдых в Крыму
    Крымский вояж

    Делегация представителей Литвы, Латвии и Эстонии примет участие в V Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) в Крыму.

  • Встреча президента РФ В. Путина с президентом Молдавии И. Додоном
    Братские отношения

    Президент России Владимир Путин встретился с молдавским лидером Игорем Додоном и отметил пользу сближения Молдовы с ЕАЭС.

  • Медресе XIX века в Дангаре
    Культурное наследие

    В Дангаре специалисты приступили к исследованию исторического медресе 19 века – учебное заведение действовало до Октябрьской революции 1917 года.

  • Хлопок-сырец
    Хлопковая афера

    Сотрудники Генеральной прокуратуры Узбекистана арестовали фермеров, которые хотели заработать, перемешав пять тонн песка и глины с хлопком.

  • Ручки партии EKRE
    Можно спать спокойно

    Кандидат на должность министра обороны Эстонии от консерваторов заявил, что знает, как повысить боеспособность армии республики.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Сбор винограда в Абхазии
Будни вина: домашняя винодельня в Дурипше
В Дурипше показали, откуда берется абхазское вино
Не как Челентано: в Дурипше показали, откуда берется абхазское вино
Почему происходят землетрясения
В чем причина землетрясений

Соцсети

Sputnikabkhazia