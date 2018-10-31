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Хеллоуин

Forbes составил рейтинг самых страшных фильмов 2018 года

CC0 / NeONBRAND
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Рейтинг был составлен в преддверии Хэллоуина.

СУХУМ, 31 окт — Sputnik. Журнал Forbes составил рейтинг лучших фильмов ужаса, вышедших в 2018 году, пишет РИА Новости.

Первое место досталось хоррору "Реинкарнация" режиссера Ари Астера. На втором месте оказался фильм "Тихое место" Джона Красински. Тройку лидеров замкнула картина "Простите за беспокойство" Бутса Райли.

На четвертой строчке расположился фильм "Хеллоуин" Дэвида Гордона Грина, а на пятой — картина "Аннигиляция" Алекса Гарленда.

На прошлой неделе издание IndieWire составило список лучших фильмов ужасов в истории. Рейтинг возглавила картина "Сияние" Стэнли Кубрика, снятая по одноименному роману Стивена Кинга.



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